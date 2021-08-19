Польша расширит забор на границе с Беларусью и изменит закон о миграции

Фото Пограничная служба Польши

Власти Польши намерены удлинить на 50 километров ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также ужесточить правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих из соседнего государства, пишет RMF24.

Забор на границе в Подляшском воеводстве будет расширен до 150 километров. Сейчас его длина составляет 100 километров.

Также граница будет усилена военными. Сейчас совместно с пограничниками ее патрулирует одна тысяча военнослужащих. Планируется и отправка около 50 правоохранителей для помощи Литве.