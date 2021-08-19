Польша расширит забор на границе с Беларусью и изменит закон о миграции

Власти Польши намерены удлинить на 50 километров ограждение из колючей проволоки на границе с Беларусью, а также ужесточить правила в отношении мигрантов в связи с наплывом нелегалов, прибывающих из соседнего государства, пишет RMF24.
Забор на границе в Подляшском воеводстве будет расширен до 150 километров. Сейчас его длина составляет 100 километров.
Также граница будет усилена военными. Сейчас совместно с пограничниками ее патрулирует одна тысяча военнослужащих. Планируется и отправка около 50 правоохранителей для помощи Литве.
Кроме того, Совет министров одобрил проект изменений в закон о миграции и убежище. Так, например, если мигранта задержали на нелегальном пересечении границы, его дальнейшую судьбу будут решать по ускоренной процедуре, а обжаловать решение об отказе в проживании в Польше нужно будет уже из-за рубежа.
Польша не будет обязана рассматривать заявку об убежище, если мигрант нелегально пересек границу или прибыл из страны, которая не считается опасной, включая Беларусь, Россию и Украину.
За прошедшие сутки польско-белорусскую границу пытались пересечь 138 нелегальных мигрантов. 130 из них пограничники развернули, восемь задержали.
С начала августа более 2,1 тысяч человек пытались незаконно пересечь польскую границу из Беларуси. 750 из них проникли в страну. Около 400 из них уже удалось выслать из Польши.korrespondent.net