Польша рассматривает возможность полного закрытия границы с Беларусью

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Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Белоруссией из-за миграционного кризиса. Об этом заявил в среду в интервью порталу «Виртуальная Польша» пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Такой сценарий учитывается», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких мер. «Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность», — указал Мюллер, подчеркнув, что польская сторона пока не получала от белорусской никакого ответа.

Отвечая на вопрос о возможности применения 4-й статьи Североатлантического договора, которая предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса считает, что существует угроза ее безопасности, Мюллер сказал, что «такие действия не исключаются». «Следующий этап — формализация такого рода действий», — отметил он.