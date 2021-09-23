Польша разместит 250 американских танков Abrams на востоке страны

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Власти Польши решили разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. Об этом заявил в сегодня в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщает ТАСС.

Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будет «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны».

Ранее сообщалось, что новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они встанут на вооружение новой, 18-й дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, — $6 млрд. Программа помимо самих танков включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.