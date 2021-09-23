Польша разместит 250 американских танков Abrams на востоке страны

Власти Польши решили разместить 250 американских танков Abrams на востоке страны. Об этом заявил в сегодня в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак, сообщает ТАСС.
Рассказывая о планах оснащения польской армии, глава оборонного ведомства указал, что у республики будет «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны».
Ранее сообщалось, что новых танков хватит для оснащения четырех танковых батальонов. Они встанут на вооружение новой, 18-й дивизии. Общая сумма, выделенная на реализацию программы приобретения танков, — $6 млрд. Программа помимо самих танков включает логистический пакет, обучение, развитие инфраструктуры и вооружение.
Основной боевой танк (ОБТ) M1A2SEPv3 — наиболее современная модификация танка Abrams, которая была впервые представлена в 2018 году. По сравнению с ранее разработанными вариантами боевой машины она получила новый многоцелевой снаряд AMP и улучшенную электронику.
Польша разрабатывает программу приобретения новых танков с 2017 года. Новые танки должны частично заменить стоящие на вооружении Польши 384 танка Т-72 и 232 РТ-91 Twardy. На вооружении польской армии есть также 126 танков Leopard в версии 2A4 и 105 машин в версии 2A5. Польское правительство решило обновить старые версии 2A4 до версии 2PL. Согласно текущему плану контракт должен быть реализован к 2023 году.