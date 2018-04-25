Польша с 10 октября вводит обязательный масочный режим для населения

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В Польше с 10 октября вводится обязательный масочный режим и ряд других ограничений в связи с распространением COVID-19 в стране. Об этом заявил сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает польское радио RMF.

По словам премьера, с 10 октября правила, действующие в «желтой зоне», будут распространены на всю страну. Это включает обязательное ношение масок, в том числе на открытом воздухе. Количество людей, участвующих в мероприятиях, не должно превышать 75 человек. Вводятся ограничения и на работу ресторанов: с 10 октября они будут открыты до 22.00.

Матеуш Моравецкий сообщил о рекордном росте случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 4280 человек, 76 умерли. «Это означает, что при такой динамике число заражений удваивается примерно каждые три дня», — сказал премьер Польши.

Он также заявил, что сегодня вся Европа — это «желтая» или «красная зона». «Есть страны, которые уже вводят чрезвычайное положение. Мы имеем дело с далеко идущими ограничениями», — отметил Матеуш Моравецкий.

По состоянию на 8 октября, в Польше подтверждено более 111 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии, включая почти 3 тыс. летальных исходов и более 76 тыс. выздоровевших.