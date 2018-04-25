Польша с 13 июня открывает внутренние границы со странами ЕС

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Польша с 13 июня открывает внутренние границы с другими странами Европейского союза, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт в Twitter канцелярии премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

«С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничится границами Европейского союза. Нам нужны оперативные контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось к прежнему положению», — заявил Матеуш Моравецкий.

Сообщается также, что с 16 июня будут открыты международные авиаперевозки. «Мы уже сейчас контактируем с LOT (польский авиаперевозчик — прим. БЕЛТА), чтобы эта компания могла соответствующим образом запланировать возвращение к оказанию своих услуг», — отметил польский премьер-министр.

Напомним, что в связи со вспышкой коронавируса Польша с 16 марта закрыла свои границы для иностранцев, в том числе и граждан других стран ЕС. Ранее сообщалось о возобновлении с 11 июня автобусного сообщения между Минском и Варшавой. Правда, уехать в соседнюю страну могут пока лишь граждане Польши, их супруги и дети, обладатели карты поляка и некоторые другие категории пассажиров.