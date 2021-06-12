Польша с 13 июня снимет часть карантинных ограничений

«Большинство новых правил будет действовать с 26 июня. Мы смягчаем ограничения на время отпусков и будем их корректировать в зависимости от количества заболеваний», — сказал премьер-министр.

Кроме того, с 26 июня на ярмарках, конференциях, в тренажерных залах, казино, библиотеках будет действовать следующее правило: 1 человек на 10 кв.м. На спортивных объектах и концертах будет разрешена наполняемость на 50%, а в церквях, кинотеатрах, театрах, гостиницах и ресторанах — на 75%.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Польше на 11 июня было зарегистрировано 2 877 007 случаев заражения COVID-19, умерли 74 515 человек.