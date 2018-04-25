Польша сняла запрет на авиасообщение с Россией, обновив черный список

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Польши обновило перечень стран, с которыми запрещено авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Как следует из документа, опубликованного на сайте совета министров Польши, из новой версии списка исключили Россию и Китай. Всего в перечень вошло 44 страны, запрет будет действовать со 2 по 15 сентября.

Среди стран и территорий, откуда Польша пока не будет принимать самолеты, числятся, в частности, Израиль, Испания, Мальта, Армения, Казахстан, Бразилия, Индия, Гибралтар, Ливия, Ливан, Македония, Парагвай, Намибия, Румыния и США. Полный запрет на международное авиасообщение, введенный Польшей в середине марта из-за пандемии, был отменен в ночь с 16 на 17 июня для стран Европейского союза и ряда других направлений. 2 июля крупнейшая польская авиакомпания LOT возобновила полеты в Канаду, Японию и несколько стран Азии.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение с Турцией, Великобританией, Танзанией, Абхазией. При этом в Турции после открытия границ с Россией зафиксировали резкое увеличение числа заражений коронавирусом. О готовности принять некоторые категории россиян также заявили в республике Кипр, уточнив, что прилетающим туда необходимо будет сдать тесты на коронавирус и пройти карантин.