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Польша собирается арестовать активы «Северного потока»

Фото BFL/Томаса Лукшиса

Польша наложит арест на активы газопровода «Северный поток». если газовая компания PGNiG не дождется выплат от Газпрома, присужденных Стокгольмским арбитражем. Об этом заявил заместитель министра госактивов страны Януш Ковальский в интервью журналу Wprost.

В конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у «Газпрома» в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании якобы причитаются шесть миллиардов злотых (около 1,43 миллиарда долларов). Но в Газпром-экспорте сообщили, что пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат. Ковальский считает, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств: например, можно наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, ранее польская сторона обвинила Газпром в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.

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