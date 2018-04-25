Польша собирается арестовать активы «Северного потока»

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Польша наложит арест на активы газопровода «Северный поток». если газовая компания PGNiG не дождется выплат от Газпрома, присужденных Стокгольмским арбитражем. Об этом заявил заместитель министра госактивов страны Януш Ковальский в интервью журналу Wprost.

В конце марта PGNiG заявила, что выиграла дело у «Газпрома» в Стокгольме по Ямальскому контракту, в связи с чем польской компании якобы причитаются шесть миллиардов злотых (около 1,43 миллиарда долларов). Но в Газпром-экспорте сообщили, что пока считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат. Ковальский считает, что у Варшавы есть «юридические инструменты» для взыскания с «Газпрома» этих средств: например, можно наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, ранее польская сторона обвинила Газпром в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию.