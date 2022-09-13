Польша требует от России вернуть обломки правительственного Ту-154М

Подкомиссия также обратилась с вопросом, хранят ли обломки самолета надлежащим образом, кто имеет к ним доступ, какая их часть потеряна или уничтожена и кто в Российской Федерации ответственен за это.

В документе напомнили, что Россию призвали вернуть обломки резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Также подчеркивается, что удерживание обломков 11 лет после окончания расследования – это нарушение международного права.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 под Смоленском. Погибла вся польская делегация, которая собиралась принять участие в траурных мероприятиях, посвящённых годовщине Катынского преступления. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.