Польша требует от России вернуть обломки правительственного Ту-154М

Подкомиссия по делам повторного расследования смоленской авиакатастрофы направила Межгосударственному авиационному комитету и Генпрокуратуре РФ обращение с требованием вернуть обломки самолета Ту-154М вместе с бортовыми самописцами и всеми доказательными материалами. Опубликованный документ подкомиссии подписал ее глава бывший министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич.
В правительственном документе сказано, что законным владельцем обломков является польское государство, а Россия должна вернуть их согласно Чикагской конвенции. Обломки должны быть возвращены Польше после окончания российского расследования, то есть после 12 января 2011 года.
Подкомиссия также обратилась с вопросом, хранят ли обломки самолета надлежащим образом, кто имеет к ним доступ, какая их часть потеряна или уничтожена и кто в Российской Федерации ответственен за это.
В документе напомнили, что Россию призвали вернуть обломки резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы. Также подчеркивается, что удерживание обломков 11 лет после окончания расследования – это нарушение международного права.
Напомним, польский правительственный самолет Ту-154М разбился 10 апреля 2010 под Смоленском. Погибла вся польская делегация, которая собиралась принять участие в траурных мероприятиях, посвящённых годовщине Катынского преступления. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский с супругой Марией.polskieradio.pl