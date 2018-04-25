Польша угрожает Германии судом из-за Северного потока-2

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Польская госкомпания PGNiG намерена подать в суд, если Германия не учтет интересов Польши при имплементации газовой директивы ЕС по Северному потоку-2, сообщает Европравда.

«Похоже, благодаря содержанию третьего абзаца седьмого статьи, мы на безопасной стороне. Было условие, что перед тем, как любое послабление будет предоставлено Северному потоку-2, регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — сказал Петр Возняк, президент PGNiG.

Он отметил, что если Германия будет придерживаться этого положения, то «мы чувствуем себя в безопасности».