Польша усилит карантин после антирекорда по COVID

В Польше введут новые карантинные меры из-за усугубления эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.
В течение последних трех недель в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Из-за этого правительство обсуждает ужесточение карантина.
Уже завтра власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. Среди мер рассматривают перевод на дистанционное обучение учеников начальной школы.
Сегодня нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравоохранения.
Ранее сегодня в Польше заявили об антирекорде по COVID-19. За последние сутки в Польше зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек.
Также сообщалось, что в Варшаве откроют два временных госпиталя для пациентов с COVID-19. Первый из них будет находиться на национальном стадионе и сможет вместить до тысячи коек. Место для второго еще ищут. Также госпитали планируют открыть в других польских городах.korrespondent.net