Польша усилит карантин после антирекорда по COVID

Сегодня нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравоохранения.

Ранее сегодня в Польше заявили об антирекорде по COVID-19. За последние сутки в Польше зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек.

Также сообщалось, что в Варшаве откроют два временных госпиталя для пациентов с COVID-19. Первый из них будет находиться на национальном стадионе и сможет вместить до тысячи коек. Место для второго еще ищут. Также госпитали планируют открыть в других польских городах.