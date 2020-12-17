Польша утвердила программу COVID-вакцинации

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Правительство Польши на заседании во вторник утвердило Национальную программу вакцинации. Первые дозы вакцины от коронавируса могут появиться в стране уже в конце декабря. Об этом во время пресс-конференции в Варшаве заявили премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и глава Минздрава Адам Недзельский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

«После интенсивных консультаций в кругу экспертов правительство утвердило Национальную программу вакцинации. Мы уже сейчас заказали более 60 млн доз от шести компаний, которые первыми предоставили для утверждения соответствующими медицинскими агентствами свою документацию», — сообщил глава правительства Польши.

Предварительно ожидалось, что первые дозы вакцины попадут в Польшу 3 января. В то же время глава Минздрава не исключил, что первые партии вакцины попадут туда уже в конце декабря.

Как проинформировал координатор Национальной программы вакцинации в правительстве Польши Михал Дворчик, во вторник заработает интернет-страница со всей необходимой информацией о вакцинации, а со среды — телефонная инфолиния.

Согласно программе, сначала будет вакцинироваться медицинский персонал, работники социальных служб. После этого прививки будут делать пожилым лицам (в возрасте от 60 лет), а также военнослужащим. На следующем этапе будут вакцинироваться профессиональные группы: учителя, работники критической инфраструктуры, общественного транспорта, чиновники, задействованные в борьбе с пандемией. Кроме того, на этом этапе вакцинироваться будут лица в возрасте до 60 лет, имеющие хронические заболевания (болезни легких, сахарный диабет, онкологические заболевания, ожирение). Затем вакцинация будет проводиться среди других групп взрослого населения страны.

С начала пандемии коронавируса в Польше инфицировались уже более 1,1 млн человек, вылечились более 900 тыс. Умерли в результате инфицирования COVID-19 более 23,3 тыс. человек.