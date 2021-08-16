Польша утвердила спорный законопроект о реституции

Данный шаг, по всей видимости, еще больше осложнит отношения Варшавы с Израилем и США. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид ранее назвал документ «аморальным».

В июле 2021 года польский сейм (нижняя палата парламента страны) одобрил поправки к Административно-процессуальному кодексу, за которые проголосовали 309 парламентариев (при 120 воздержавшихся).

В соответствии с изменениями потомки жертв Холокоста могут обжаловать изъятие собственности последних в течение 30 лет с момента принятия соответствующего решения.

Как указали эксперты, фактически это означает, что потомки лишаются даже теоретического права на возврат имущества, конфискованного у евреев во время войны нацистами и после войны — польскими властями.

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид уже вызвал израильского посла в Варшаве в Израиль для проведения консультаций на неограниченное время. Лапид добавил, что израильский МИД также порекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск на родине.

Он подчеркнул, что Израиль ведет переговоры с США о возможной реакции на принятие закона о реституции.

Ранее в Польше сейм принял поправки в закон о телерадиовещании, которые позволяют отказывать в лицензии медиакомпаниям, чьи штаб-квартиры находятся за пределами Европейской экономической зоны.