Польша ужесточает карантинные ограничения и правила въезда в страну

В Польше с 15 декабря ужесточаются карантинные ограничения и условия въезда в страну. Об этом сообщает WProst.
Все лица, прибывающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.
Количество людей, которые могут посещать костелы, рестораны, гостиницы, культурные объекты (кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты), а также бассейны и аквапарки будет сокращено с нынешних 50% до 30%.
В общественном транспорте или поездах будет разрешено занимать 75% свободных мест.
С 15 декабря закрываются дискотеки, клубы и танцевальные заведения. 31 декабря и 1 января 2022 года в закрытых заведениях будет разрешено проводить вечеринки не более 100 человек.
Лимит на посещение спортивных залов, фитнес-клубов, музеев и художественных галерей составляет 1 человек на 15 квадратных метров. Эти же ограничения распространяются на ярмарки, выставки, конференции и магазины.
Кроме того, тестирование на COVID-19 будет обязательным для членов домохозяйств инфицированных людей, включая тех, кто вакцинирован.
Дистанционное обучение продлится с 20 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.korrespondent.net