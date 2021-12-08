Польша ужесточает карантинные ограничения и правила въезда в страну

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В Польше с 15 декабря ужесточаются карантинные ограничения и условия въезда в страну. Об этом сообщает WProst.

Все лица, прибывающие в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 24 часа до пересечения границы.

Количество людей, которые могут посещать костелы, рестораны, гостиницы, культурные объекты (кинотеатры, театры, оперы, общественные центры, концерты), а также бассейны и аквапарки будет сокращено с нынешних 50% до 30%.