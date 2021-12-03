Польша ведет переговоры о возможном прибытии войск НАТО на границу

Польша ведет переговоры о том, чтобы в случае необходимости войска НАТО были размещены на границе с Беларусью. Об этом в четверг в интервью Польскому радио заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик, передает ТАСС.
«Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе», — сказал он. Таким образом Чвик ответил на вопрос о рабочих консультациях руководителя польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С кем конкретно ведутся данные переговоры, он не уточнил.
По словам Чвика, миграционный кризис на границе с Беларусью является не гуманитарным, но политическим, а его целью является попытка «дестабилизировать ситуацию на границе между Беларусью и Евросоюзом и НАТО».
Он добавил, что помощь польским структурам, охраняющим границу, окажет также строительство защитной стены, которое завершится к середине 2022 года. По данным местных СМИ, длина этого сооружения составит 180 км, а высота — 5,5 метра. Его предполагается оснастить датчиками движения, а также всепогодными видеокамерами.