Польша ведет переговоры о возможном прибытии войск НАТО на границу

Польша ведет переговоры о том, чтобы в случае необходимости войска НАТО были размещены на границе с Беларусью. Об этом в четверг в интервью Польскому радио заявил представитель президентской канцелярии Петр Чвик, передает ТАСС.

«Ведутся предварительные переговоры, чтобы в случае необходимости подразделения НАТО поддержали наши подразделения на польско-белорусской границе», — сказал он. Таким образом Чвик ответил на вопрос о рабочих консультациях руководителя польского Бюро национальной безопасности Павла Солоха с госсекретарем США Энтони Блинкеном. С кем конкретно ведутся данные переговоры, он не уточнил.

По словам Чвика, миграционный кризис на границе с Беларусью является не гуманитарным, но политическим, а его целью является попытка «дестабилизировать ситуацию на границе между Беларусью и Евросоюзом и НАТО».