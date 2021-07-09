Польша вернула Литве несколько десятков нелегалов, пытавшихся попасть на Запад

«Очевидно, что какой-то части, возможно, и удалось добраться каких-то иных точек, однако это точно не все люди», – сказала она.

Согласно данным, предоставленным BNS Министерством внутренних дел, Польша в последнее время вернула Литве 38 незаконных мигрантов.

В последние месяцы Литва сталкивается с выросшими почти в двадцать раз потоками нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. В целом в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном – из Ирака.

Литовские должностные лица утверждают, что это – организованная белорусским режимом гибридная атака на Литву.