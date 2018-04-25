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Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз

Nuotrauka BFL/Tomas Lukšys

Польские консульства в Украине с 4 мая возобновляют выдачу рабочих виз. Об этом сообщается на правительственном сайте Польши.

«Сообщаем, что с 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок. В связи с этим от 30 апреля заявители, которые имеют соответствующие подтверждающие документы о выполнении сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок, могут зарегистрироваться для подачи документов на визу в электронной системе e-konsulat», — говорится в сообщении.

Другие визы пока выдаваться не будут, даже несмотря на наличие актуальной регистрации и всех необходимых документов.

Как пишет издание Money.pl, механизм трудоустройства в Польше во время карантина согласован дипведомствами стран.

«Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что такой шаг является ответом на многократные призывы польских работодателей и работников из Украины. Поскольку обе стороны просили о возможности трудоустройства граждан Украины на сезонных работах.

Напомним, в последнее время в Кабмин начали поступать заявки от стран Евросоюза с спросьбой предоставить украинских заробитчан из-за брака рабочих рук. 

В правительстве заявили, что готовы обсуждать отправку украинцев за границу, но при согласовании условий, в том числе официальном трудоустройстве на три месяца.

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