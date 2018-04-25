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Польша впустила группу литовцев, застрявших у границы с Германией

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Польша вечером в воскресенье впустила застрявшую на границе с Германией группу литовцев, чтобы она могла вернуться в Литву, другую группу литовцев привезет транспортный самолёт Spartan ВВС Литвы, сообщили представители правительства.

 «По данным МИД, восемь литовцев пересекли границу. Посольство позаботилось о транспорте для их возвращения в Литву», – сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что еще как минимум 30 литовцев в понедельник будут доставлена из Берлина самолётом.

«Завтра ближе к вечеру из Берлина самолётом Spartan будут доставлены 30–35 застрявших там литовцев. Остается уладить с разрешениями на полёт», – сообщил премьер в фейсбуке.

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По его словам, МИД Польши информировал, что разрешит осуществить конвой через территорию страны автобусами и поездами.

Группе желающих вернуться в Литву людей застряла на границе, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за распространения коронавируса.

Литва просила Польшу временно пропустить желающих вернуться на родину литовцев через территорию Польши по так называемому гуманитарному коридору.

Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья. Литва сделает это же в ближайшую полночь, однако намерена разрешить гуманитарный коридор для желающих вернуться в свои страны латышей и эстонцев.

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