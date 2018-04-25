Польша ввела частичный локдаун

Фото pixabay.com

В Польше в связи с ростом случаев заражения коронавирусом вводят ряд новых карантинных ограничений. Они вступят в силу 7 ноября и будут действовать как минимум до 29 ноября. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает телеканал TVN24.

«Все учреждения культуры — театры, кино, галереи — будут временно закрыты», — сказал он.

«Мы хотим ограничить мобильность передвижения. Ограничение контактов — это единственный эффективный способ», — добавил Моравецкий.

Также будут введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. Номера в отелях станут доступны только для гостей, находящихся в командировке.

«В торговых центрах будут работать только продовольственные магазины, аптеки и пункты обслуживания», — отметил глава польского правительства.

С понедельника, 9 ноября, ученики всех классов школ перейдут на дистанционное обучение. Ранее дистанционно обучались ученики 4-8 классов и средних школ.

Премьер также заявил, что если число инфицированных превысит 70-75 случаев на 100 тысяч населения, то в Польше будет введен национальный карантин и запрет на поездки.

Ранее сообщалось, что в Польше новые рекорды по COVID-19. В стране зафиксировали 24 692 новых случаев коронавируса, скончались 373 человека — оба показателя являются рекордами для страны.