Польша ввела новые ограничения из-за пандемии коронавируса

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о новых ограничениях в связи с эпидемией коронавируса, которые направлены на предотвращение распространения патоген,сообщает Польское радио.

Решения были приняты в ходе заседания правительственной группы по управлению кризисными ситуациями.

«Самое главное ограничение – это соблюдение дистанции, социальное дистанцирование в эпидемиологическом значении. Эти меры направлены на сдерживание распространения патогена. Необходимо соблюдать дистанцию в два метра от другого человека за исключением тех случаев, когда мама или папа заботятся о ребенке во время прогулки или когда речь идет о заботе о человеке с ограниченными возможностями. Давайте соблюдать дистанцию, в том числе во время ходьбы по тротуару, если кому-то все-таки приходится покидать дом», — сказал глава правительства.

Матеуш Моравецкий заявил, что правительство вводит ограничения на доступ к паркам и местам отдыха, будут закрыты городские станции проката велосипедов.

Премьер Моравецкий пояснил, что ограничения коснутся также торговых пунктов и рынков. Глава правительства сообщил, что в магазинах в очереди на касу смогут одновременно находиться максимально три человека, а в почтовых отделениях в очереди к одному окошку одновременно смогут стоять два человека.

«На рынках и базарах под открытом небом, где польские фермеры продают свою продукцию, также будет введено ограничение, согласно которому максимально три человека одновременно могут стоять в очереди к одному прилавку, одной палатке», — сказал Матеуш Моравецкий.

Будут закрыты все салоны красоты и парикмахерские, а также салоны татуировки и пирсинга. По выходным будут закрыты все строительные магазины. При этом премьер заверил, что продуктовые магазины, аптеки и магазины, продающие средства личной гигиены, останутся открытыми, но с 10 до 12 часов дня их смогут посещать только лица старше 65 лет.

Премьер-министр заявил, что на всех рабочих местах должны быть доступны дезинфицирующие средства, что должно предотвратить распространение коронавируса. Работодатель должен обеспечить своих сотрудников дезинфицирующими средства с четверга, 2 апреля.

Министерство здравоохранения Польши сообщило о 77 новых случаях заражения коронавирусом. Всего в стране инфицировано 2132 человека, 31 из них умер. Более 106 тысяч человек находятся на карантине, а число людей, отправленных на карантин после возвращении в Польшу, составляет более 163 тысяч. Более 52 тысяч человек находятся под эпидемиологическим наблюдением.