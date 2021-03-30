Польша ввела новые правила для въезжающих в страну

Граждане, въезжающие в Польшу из иных стран, будут направляться на обязательный карантин даже при наличие у них отрицательного результата теста на коронавирус, сделанного перед въездом.

Как отметил Марцин Хорала, все путешественники после прохождения карантина смогут сдать тест на COVID-19 в Польше. Если результат теста окажется отрицательным, то они будут освобождены от изоляции.

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер отметил, что данное решение было принято в связи с обострением эпидемиологической ситуации в Польше и других странах. Новые условия для въезда начинают действовать с сегодняшнего дня.