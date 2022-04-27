Польша ввела новые санкции против России

Польша ввела собственные санкции в отношении российских предприятий, в частности, Газпрома, и олигархов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши.
Под ограничения попадают 35 компаний и 15 физических лиц. В списке компаний — Газпром, НОВАТЭК, Акрон и другие.
Санкции в отношении НОВАТЭКа предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской «дочки» Novatek Green Energy Sp. z o.o. — еще и исключение из процедур госзакупок.
Санкции в отношении ПАО Газпром, который является владельцем 48% акций польской компании — совладельца газопровода Ямал-Европа STG EuRoPol GAZ SA, — заморозка осуществления прав на акции и другие ценные бумаги, заморозка дивидендов.
Под персональные санкции попадают:
- Олег Дерипаска
- Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук
- Михаил Фридман
- Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев
- Главный акционер Акрона Вячеслав Кантор
- Гендиректор Kaspersky Евгений Касперский
- Андрей Мельниченко и его жена Александра
- Алексей Мордашов
- Игорь Сечин
- Основатель 1С Борис Нуралиев
- Член правления ФосАгро Тимур Рашидов
- Виктор Вексельберг.
Ранее сообщалось, что ЕС быстро сокращает закупки газа из РФ. У Европейской комиссии есть план по сокращению потребления российского газа на две трети, информировал евродипломат.korrespondent.net