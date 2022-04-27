Польша ввела новые санкции против России

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Польша ввела собственные санкции в отношении российских предприятий, в частности, Газпрома, и олигархов. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Польши.

Под ограничения попадают 35 компаний и 15 физических лиц. В списке компаний — Газпром, НОВАТЭК, Акрон и другие.

Санкции в отношении НОВАТЭКа предусматривают заморозку активов, а в отношении его краковской «дочки» Novatek Green Energy Sp. z o.o. — еще и исключение из процедур госзакупок.

Санкции в отношении ПАО Газпром, который является владельцем 48% акций польской компании — совладельца газопровода Ямал-Европа STG EuRoPol GAZ SA, — заморозка осуществления прав на акции и другие ценные бумаги, заморозка дивидендов.

Под персональные санкции попадают:

Олег Дерипаска

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук

Михаил Фридман

Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев

Главный акционер Акрона Вячеслав Кантор

Гендиректор Kaspersky Евгений Касперский

Андрей Мельниченко и его жена Александра

Алексей Мордашов

Игорь Сечин

Основатель 1С Борис Нуралиев

Член правления ФосАгро Тимур Рашидов

Виктор Вексельберг.

Ранее сообщалось, что ЕС быстро сокращает закупки газа из РФ. У Европейской комиссии есть план по сокращению потребления российского газа на две трети, информировал евродипломат.