Польша ввела обязательный карантин для граждан трех стран

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Власти Польши приняли решение отправлять на недельный карантин всех прибывших из Южной Африки, Индии и Бразилии даже при наличии у них отрицательного теста на коронавирус. Об этом в среду, 5 мая, сообщило издание Польские новости со ссылкой на главу МОЗ республики Адама Недзельски.

«Согласно новым правилам, люди, прибывающие в Польшу из Южной Африки, Индии и Бразилии, больше не могут быть освобождены из карантина на основании теста, проведенного в течение 48 часов после возвращения в страну. Такая возможность разрешена только через семь дней», — уточнил министр.

Причиной данного решения является сложная эпидситуация с коронавирусом в упомянутых странах, а также активная циркуляция в них новых штаммов инфекции.

Так, в МОЗ подчеркнули, что путешественники смогут выйти из карантина на основании теста на COVID-19, проведенного медицинской диагностической лабораторией через семь дней после прибытия в республику.

Постановление вступает в силу 6 мая.

Напомним, в Польше зафиксировали один случай индийского штамма коронавируса. Заражение подтвердилось у дипломата, прибывшего из Индии.