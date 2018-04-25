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Польша ввела запрет на экспорт медикаментов

Фото pixabay.com

Власти Польши объявили о запрете на вывоз из страны медикаментов, санитарных и медицинских товаров, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса Covid-19.

Кроме того, в Польше вступил запрет на экспорт препаратов и медицинских товаров, применяемых в странах, пораженных эпидемией коронавируса.

Министр здравоохранения Лукаш Шимовски назвал этот шаг «превентивной мерой», добавив, что и другие государства поступают аналогичным образом. В список запрещенных к вывозу включены антипиретические (жаропонижающие), антивиральные и противомалярийные препараты, а также товары нескольких обширных категорий: шапочки, хирургические перчатки, маски и костюмы, иглы для инъекций, растворы для дезинфекции медицинского оборудования, приборы и приспособления для взятия крови и введения лекарств пациентам, одноразовые шприцы и электронные термометры, перечисляет Polskie Radio.

С 10 марта в Польше запрещаются крупные массовые мероприятия. Добивающийся переизбрания президент Анджей Дуда объявил, что отказывается от проведения встреч с избирателями. 

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