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Польша выделит $52 млрд на помощь экономике

Автор: Szczebrzeszynski — Сфотографировано загрузившим, Общественное достояние, Ссылка

Правительство Польши анонсировало пакет помощи экономике и бизнесу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает TVP.info.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил о создании проекта под названием Экономический и социальный антикризисный щит безопасности предпринимателей и работников в связи с пандемией вируса SARS-Cov-2. Сейчас правительство и госучреждения должны заботиться не только о здоровье граждан, но и об экономике, которая в связи с эпидемией коронавируса «очень сильно пострадает», подчеркнул премьер.

Ориентировочная стоимость пакета, состоящего из пяти столпов, составляет около 212 млрд злотых ($52 млрд), сообщил Моравецкий.

Эти столпы включают защиту работников от потери рабочих мест, поддержку здравоохранения, безопасность финансовой системы, поддержку предпринимателей и государственные инвестиции.

korrespondent.net

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