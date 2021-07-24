Польша выделит почти 35 млн евро на Европейские игры в Кракове

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Государственный бюджет покроет все расходы на организацию Европейских игр в Кракове, заверил во время пресс-конференции на Главном рынке вице-премьер Польши Яцек Сасин. 160 миллионов золотых, почти 35 миллионов евро, будут переданы в Европейский олимпийский комитет, сообщает Польское радио.

Правительство также заявило о финансировании строительства всех необходимых спортивных сооружений, дорог и железных дорог.

Спецзакон по организации игр уже готов, заверил министр государственных активов Польши и уполномоченный правительства по вопросам организации Европейских игр Яцек Сасин.

«Вероятнее всего, еще в августе будет подписан договор между организаторами этих игр, органами местных властей и Европейским олимпийским комитетом. Этот договор запустит весь процесс организации игр. Мы совместно заявили о том, что к этому времени правительство примет специальныйзакон, который будет регулировать вопросы, связанные с исполнением и финансированием инвестиции Европейских игр», — заявил Яцек Сасин.

Игры, помимо Кракова, будут принимать Силезское и Малопольское воеводства.

Европейские игры — это новое спортивное мероприятие, которое объединяет квалификационные игры на соответствующие Олимпийские игры и чемпионаты Европы по многим дисциплинам. Первые игры прошли в Баку в 2015 году, вторые — в Минске. Польша станет третьей в истории страной, принимающей это мероприятие. Игры в Кракове должны состояться через два года — в 2023 году.