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Перекресток мнений

Польша выступает за амбициозные меры

Фото www.premier.gov.pl

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ответил на вопросы информационного агентства BNS после встречи премьеров Литвы и Польши, состоявшейся на границе.

– Какое влияние окажет открытие границы на экономическое сотрудничество, на контакты людей? 

– Мы возвращаемся к нашему прекрасному повседневному сотрудничеству в большинстве сфер. Сотрудничество означает торговлю, взаимные визиты, потоки туристов. Мы возвращаемся к обычному жизненному ритму. Президент Лех Качиньский и президент Валдас Адамкус показали хороший пример того, как Польша и Литва могут добиться большего.  

– Посол США недавно сообщила, что продолжаются переговоры о повышении военного присутствия США в Польше. Включает ли это повышение сотни или тысячи дополнительных военных?  Идет ли речь о создании «базы Трампа»?

– Польша уже давно и последовательно стремилась к тому, чтобы военное присутствие США на нашей территории было усилено. Добиться этой цели за счет сокращения американского контингента в Германии не входит в наши намерения. Восточное крыло Североатлантического альянса является значимым компонентом для трансатлантического сообщества. Мы убеждены, что поддержание прочных связей отвечает интересам не только Польши, но и всей Европы, включая Германию. Переговоры по увеличению количества американских военных в Польше идут, как и планировалось, полагаю, что результат будет впечатляющим.

 – Будете ли вы добиваться того, чтобы американские военные были дислоцированы рядом с коридором в Сувалках?

– Безопасность нашего региона всегда была одним из главных приоритетов для нас. Мы можем добиться этой цели в сотрудничестве с НАТО. Отрадно, что наши действия способствуют укреплению восточного крыла НАТО, обеспечению безопасности не только наших граждан, но и укреплению региональной солидарности. Солидарности, которая является вехой создания альянсов будущего и честных международных отношений. 

– Польская нефтекомпания PKN Orlen планирует приобрести нефтекомпанию Lotus, однако это вызвало возражение Еврокомиссии. Какое влияние эта сделка может оказать на нефтеперерабатывающий комплекс, который принадлежит Orlen в Литве?

– Объединение Orlen и Lotos является необходимым стимулом не только для будущего бизнеса этих компаний, но и для энергетической безопасности Литвы и Польши. Это послужит интересам как розничных клиентов, так и общества. Сейчас нам как никогда ранее требуются инвестиции, ориентированные на рост, консолидированный игрок сможет сделать больше. 

– Чего Польша ожидает от Фонда восстановления ЕС? Какие меры вы склонны считать совершенно неприемлемыми? Стремитесь ли вы к общей коалиции государств Вышеградской группы с Балтийскими странами?

– Польша выступает за амбициозные меры и быструю их реализацию, чтобы были восстановлены экономики государств-членов, чтобы мы стали на путь активного роста и повышался иммунитет экономики. Пришло время принимать жизненно важные решения. За историю нашей европейской интеграции потребность в решимости Европы еще никогда не была такой высокой. Нынешний кризис является важным поворотным моментом в истории Сообщества. Сегодня нам на самом деле требуется поощрить экономический рост, и я попытаюсь убедить своих коллег из Вышеградской четверки и Балтийских стран в том, что это может создать сильный стимул для инвестиций в нашем регионе. 

– Правительство Литвы намерено обратиться в суд ЕС по поводу новых транспортных правил, которые предусматривают обязательный возврат грузовиков в страну регистрации каждые восемь недель, и выразило надежду, что Польша присоединится к жалобе. Обратитесь ли вы в суд ЕС, если Пакет мобильности будет окончательно утвержден?  

– Конечно,  надеюсь, что все лидеры Восточной и Западной Европы смогут продемонстрировать единство и интересы по этому вопросу. Новые правила могут привести к снижению конкуренции, правовой неопределенности, а также повысят негативное влияние транспортного сектора на окружающую среду. Особенно в связи с последствиями пандемии мы не должны брать обязательства по исключению польских и балтийских транспортных компаний из общего рынка. Решения, предусмотренные в этом проекте, вредоносны для рынка не только по причине протекционистских мер. 

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