  • Началась подписка на 2020 год!
default image
В США мексиканских наркодилеров приравняют к террористам

Подробнее...
default image
Г.Науседа желает В.Зеленскому не идти на уступки на переговорах

Подробнее...
default image
Г.Науседа: необходимо преобразовать механизм формирования бюджета

Подробнее...
default image
Грузия впервые стала страной-председателем в Совете Европы

Подробнее...
default image
После вето Турции на планы обороны Г.Науседа надеется, что НАТО найдет решения

Подробнее...
default image
Германия поддерживает подход Литвы к безопасности ОАЭС

Подробнее...
default image
Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс надеется, что Турция не заблокирует планы обороны Балтии

Подробнее...
default image
Украина и Эстония усилят совместное сотрудничество

Подробнее...
default image
Бизнес предлагает латать бюджетные дыры привлечением новых инвесторов

Подробнее...
default image
В ЕС решили, как распределить беженцев

Подробнее...
default image
Л.Линкявичюс выразил соболезнования Франции в связи с гибелью военных в Мали

Подробнее...
default image
Макрон встретится с генсеком НАТО

Подробнее...
default image
Аналитик Эльке Асен: Литве нужно расширять базу НДС

Подробнее...
default image
Премьер-министр Литвы С.Сквярнялис не будет работать в среду и четверг

Подробнее...
default image
В.Зеленский и Г.Науседа обсудят отношения Украины с ЕС и НАТО

Подробнее...
default image
На рождественской ярмарке Страсбурга усилят меры безопасности

Подробнее...
default image
Решение Верховного суда негативно повлияет на борьбу с коррупцией

Подробнее...
default image
Сегодня в Вильнюсе намечается акция протеста перевозчиков

Подробнее...
default image
В Британии выпустили золотую монету весом пять кило

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Соседи

Польша вывезла из Британии 100 тонн своего золота

Фото pixabay.com

Национальный банк Польши завершил масштабную операцию по вывозу из Великобритании 100 тонн золота, которые были отправлены туда в 1939 году, после начала Второй Мировой войны. Операция проходила секретно, сообщило накануне издание RMF24.

Отмечается, что в перевозке были задействованы несколько тысяч человек, большей частью из банковских служб безопасности. Слитки в течение ноября доставляли в страну самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани. Всего было совершено восемь рейсов.

Затем золото развозили на синих грузовиках под охраной десятков военных в хранилища по всей Польше. Общая стоимость груза составляет примерно 4,2 млрд евро. Некоторую часть Центральный банк Англии оставил себе для текущих расчетов.

Польское золото попало в Англию через Украину, Румынию, Турцию, Сирию, Ливан и Францию. Там оно хранилось почти 80 лет.

По состоянию на июль 2019 года золотой запас Польши составляет 228,6 тонн. Это 11 место в Европе и 22 среди всех стран в мире.

korrespondent.net

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600