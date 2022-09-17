Польша заморозит цены на электроэнергию для населения

Стоимость электроэнергии для домохозяйств в этих пределах сохранится на уровне 2022 года. Тогда же как за киловатты сверх лимита придется заплатить в три-четыре раза больше.

Для многодетных семей и домохозяйств, которые имеют в своем составе людей с инвалидностью, лимит будет выше.

Моравецкий также объявил об обязательной экономии электроэнергии в государственном секторе на 10% с 1 октября.

В то же время, для стратегических энергоемких предприятий правительство Польши выделит от 5 до 6 млрд злотых на покрытие расходов на энергию.

Этот пакет антикризисных мер назвали Щит солидарности – по аналогии с предыдущими экономическими пакетами Антикризисный щит, Антиинфляционный щит, Антипутинский щит.

Стоимость этих мер превышает 30 млрд злотых.

Кроме того, в Еврокомиссии призывают страны ЕС активней покупать электроэнергию у Украины, поскольку это отвечает интересам как Украины, так и Европейского Союза.