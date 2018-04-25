Польшу, Венгрию и Чехию ждут денежные штрафы

На прошлой неделе Европейский суд обнародовал окончательное решение относительно нарушения Польшей, Венгрией и Чехией миграционного законодательства Евросоюза в связи с кризисом беженцев в 2015 году.

Ещё 31 октября 2019 года одним из восьми генеральных адвокатов Европейского суда в Люксембурге, британским юристом Элеонорой Шарпстон (Eleanor Sharpston), была подготовлена экспертиза по поводу нарушения Польшей, Венгрией и Чехией законодательства Евросоюза. В документе речь шла о том, что три страны не имели права уклоняться от исполнения решения о перераспределении 160 000 просителей убежища из Сирии и других стран, прибывших в 2014−2015 годах в Грецию и Италию.

Две южные страны столкнулись с большими трудностями при организации приёма и ухода за огромным числом беженцев, и им требовалась поддержка. В сентябре 2015 года министры внутренних дел ЕС дважды голосовали за перераспределение, однако правительства в Будапеште, Варшаве и Праге проигнорировали это решение. Поскольку Европейский суд (Europäischer Gerichtshof, EuGH) подтвердил законность меры в первом решении, Еврокомиссия подала иск против Венгрии, Польши и Чехии.

Элеонор Шарпстон утверждала, что страна-член ЕС имеет право отказывать в приёме лишь тем беженцам, которые представляют угрозу для их государства. Адвокаты трёх стран не смогли доказать это обстоятельство, оспаривая отказ принимать мигрантов по формальным причинам. Например, Польша и Венгрия обосновали свой отказ, в частности, тем, что поддержание общественного порядка и защита внутренней безопасности «будут в опасности, если они примут навязываемое им количество лиц, ищущих убежища». Чехия указала, что она, вместо приёма беженцев, усилила меры по защите внешней границы ЕС.

В своём решении члены EuGH не зависят от подготовленной генеральным адвокатом экспертизы, но нередко поддерживают его оценку. Так случилось и на этот раз. Доводы адвокатов трёх стран судьи признали несостоятельными.

В конце концов, по данным Еврокомиссии, были распределены не 160 000, а только 35 000 беженцев. Отчасти это было связано с тем, что в Грецию прибыло меньше беженцев из-за соглашения между ЕС и Турцией, отчасти потому, что у многих просителей убежища в Италии было мало шансов на признание соответствующего статуса.

Согласно европейскому законодательству, EuGH изначально не назначает приговор. Для этого Еврокомиссия ЕС должна снова обратиться в суд и подать заявку на финансовые санкции. Если это произойдёт, Польша, Венгрия и Чехия будут подвергнуты большим штрафам, размер которых определит суд. При определении размера штрафов будут приниматься во внимание экономическое положение страны и серьёзность нарушения европейского законодательства.