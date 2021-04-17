Польская Rafako готовит иск на 26 млн евро против литовского холдинга Ignitis grupe

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Реструктуризируемая польская компания Rafako готовит иск в Стокгольмский арбитраж – она попытается взыскать 26 млн евро долга с литовского госэнергоходлинга за работы на строящейся в Вильнюсе когенерационной станции Vilniaus kogeneracine jegaine (VKJ).

Фото ignitisgrupe.lt

По сообщению бывшего основного подрядчика оборудования биотоплива на станции — компании Rafako, такую сумму ей и литовским подрядчикам осталась должна VKJ.

Представитель компании Rafako по связям с общественностью Яцек Бальцер сообщил, что заявления VKJ и Ignitis grupe о том, что строитель станции полностью рассчитался с Rafako, не являются правдой.

«О факте, что Ignitis grupe заплатила польской компании меньше, чем выполнено работ, 14 октября 2020 года сообщил членам Комиссии сейма Литвы по энергетике и слаженному развитию и Нериюс Расбурскис, глава департамента по решениям в сфере тепла и электроэнергии Ignitis grupe», – отметил Я. Бальцер.

Ignitis grupe утверждает, что претензии Rafako не имеет под собой фактических оснований и больше основаны на эмоциях.

«Vilniaus kogeneracinė jėgainė рассчиталась с реструктуризируемой польской компанией Rafako за все выполненные работы, отвечающие условиям договора и утвержденные инженером FIDIC, платежи не задерживались, это подтверждают и соответствующие документы», – говорится в комментарии литовской группы.

Ранее Ignitis grupe сообщала BNS, что Rafako выполнила работ на 107 млн евро, столько ей и было заплачено. В целом договор с этой компанией предусматривал работы на 150 млн евро.

Бывшие судподрядчики Rafako в судах сейчас подают претензии в связи с не оплаченными по их мнению работами. Один из них – компания Axis Tech требует 5 млн евро долга, а Ulava – около 0,5 млн евро.

Глава компании Tilsta, представляющей субподрядчиков, Гедиминас Грибулис ранее сообщил, что подобные иски подадут и другие компании, которым не оплатили работ почти на 11 млн евро.

Ignitis grupe не раз отмечала, что иски не имеет под собой оснований, поскольку договор генерального подряда был подписан с Rafako, и с ней за все работы, выполненные надлежащим образом и прошедшие приемку полностью рассчитались.

Строительство оборудования биотоплива будет запаздывать почти на год и должно быть завершено в конце 2022 года.

Полностью строительство станции обойдется почти в 350 млн евро.