Польские дайверы не исключают, что ими найдена Янтарная комната

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Польские дайверы из группы Baltitech обнаружили на дне Балтики немецкий корабль «Карлсруэ», а в его трюме ящики, которые еще предстоит доставить на сушу. Они не исключают, что в ящиках могут находиться фрагменты легендарной Янтарной комнаты, сообщает ВВС.

«Мы искали обломки с прошлого года, когда поняли, что на дне Балтийского моря может покоиться интереснейшая нераскрытая история, — рассказал дайвер Томаш Стахура. — Корабль практически не поврежден. В трюмах мы обнаружили военные машины, фарфор и множество ящиков с неизвестным содержимым».

Автор: Branson DeCou — Courtesy Special Collections, UC Santa Cruz, Ссылка

В ходе крупнейшей в мировой истории морской эвакуационной операции «Ганнибал» в марте-апреле 1945 года бывшую Восточную Пруссию покинули свыше миллиона германских военнослужащих и местных жителей.

Пароход «Карлсруэ» покинул Кенигсберг накануне падения города и 13 апреля 1945 года был потоплен советской авиацией. Согласно сохранившимся документам, он вышел из порта в спешке, имея на борту 1083 человека и 360 тонн груза. Спаслись 113 человек.