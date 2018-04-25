Польские фермеры бьют тревогу. Часть урожая может остаться на полях

Фото BFL/ Андрюса Уфартаса

В особенно трудном положении сегодня оказались фермерские хозяйства, в которых выращивают клубнику. У производителей этой ягоды нет работников. Часть урожая может так и остаться на полях.

В связи с пандемией коронавируса и проблемами, связанными с въездом сезонных рабочих из других стран в Польшу, производители клубники переживают, что около половины урожая может остаться на полях. Они требуют от правительства изменений в правилах въезда сезонных работников в Польшу.

По словам фермеров, согласно новым правилам, сезонным работникам необходимо было пройти двухнедельный карантин после въезда в Польшу и до начала работы в полях.

Теперь правила изменились, и те, кто едут работать на фермерские хозяйства Польши из соседних государств, чаще всего — из Украины, могут работать сразу по прибытии, но только если они прошли тестирование на Covid-19. Стоимость такого теста – порядка 500 злотых, а оплатить его должен фермер, который принимает сотрудника на сезонные работы. Польские фермеры признаются, что не могут позволить себе такие расходы.

Кроме того, сложившаяся трудная ситуация с нехваткой рабочих рук вызвала и путаницу с оплатой работникам за собранную на ягоду. Сегодня в разных фермерских хозяйствах Польши готовы платить от 20 до 34 злотых за лукошко (около 2 кг).