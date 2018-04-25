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Польские пенсионеры получат дополнительную 13-ю пенсию

Фото pixabay.com

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дополнительном ежегодном пособии для польских пенсионеров.

Ожидается, что тринадцатую пенсию пенсионеры Польши получат в апреле 2020 года. Выплаты будут перечисляться поэтапно, в стандартные даты — 1, 6, 10, 15, 20 и 25 числа месяца. Сумма тринадцатой пенсии будет добавлена к постоянным пенсионным переводам.

Сумма выплат 13-й пенсии оставит 1200 злотых брутто или 981 злотый «на руки». Это, к слову, соответствует размеру самой низкой пенсии по возрасту в Польше. На выплату дополнительного пособия для польских пенсионеров будет выделено около 11,75 млрд. злотых из средств Фонда солидарности и государственного бюджета.

Министр по делам семьи, труда и социальной политики Marlena Maląg заявила, что в 2021 году планируется выплатить польским пенсионерам 14-ю пенсию по возрасту. Законопроект уже подготовлен и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение правительству, а затем парламенту.

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