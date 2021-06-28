Польский институт в столичном сквере К. Сирвидиса посадит декоративные растения

Как говорится в его сообщении, в мире становится все более явной тенденция озеленения городских пространств многолетними травяными растениями, которые естественно вписываются в окружающую среду, растут на том же месте более года, не требуют большого надзора.

Растения подобрала компания Stebule, которая и осуществит посадку, организованную Польским институтом в Вильнюсе и Вильнюсским городским самоуправлением.