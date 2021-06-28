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Польский институт в столичном сквере К. Сирвидиса посадит декоративные растения

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Польский институт, отмечающий 25-летие своей деятельности, в понедельник посадит в столичном Сквере им. Константинаса Сирвидиса (Константина Сирвида) декоративные растения – это будет подарком Вильнюсу.

В мероприятии примут участие вице-мэр Вильнюса Эдита Тамошюнайте, директор Польского института в Вильнюсе Малгожата Стефанович-Пацела, сообщил институт. 

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Как говорится в его сообщении, в мире становится все более явной тенденция озеленения городских пространств многолетними травяными растениями, которые естественно вписываются в окружающую среду, растут на том же месте более года, не требуют большого надзора. 

Растения подобрала компания Stebule, которая и осуществит посадку, организованную Польским институтом в Вильнюсе и Вильнюсским городским самоуправлением. 

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