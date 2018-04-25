Польское мясо птицы, зараженное гриппом, не попадает в Литву

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Несмотря на то, что в Польше фиксируются вспышки птичьего гриппа, зараженное мясо в Литву не попадает, сообщила Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС). Однако она предупреждает, что те, кто содержит птиц в Литве, должны предпринять дополнительные меры безопасности.

С начала декабря по 6 января в Польше выявлено шесть вспышек птичьего гриппа, были уничтожены десятки тысяч птиц.

По словам заведующего отделом срочной деятельности ПВС Марюса Масюлиса, все фермы, на которых выявлен грипп, изолированы, птицы на них уничтожены безопасным способом, а продукция с зараженных птицефабрик не попала ни на местный, ни на международный рынок.

«мы точно не можем заявлять, что попавшее на наш рынок мясо птицы из Польши является небезопасным, мы доверяем контролю Ветеринарной службы Польши, но и мы и сами проводит усиленный контроль», – сказал BNS М. Масюлис.