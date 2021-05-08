Полякам разрешили не носить маски на улице

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В Польше с 15 мая отменят требование носить маски на улице. Соответствующее распоряжение накануне приняло правительство страны, сообщает в пятницу, 7 мая, Polskie Radio.

Издание уточнило, что ходить без масок гражданам рекомендуется при соблюдении дистанции 1,5 м. В закрытых помещениях и общественном транспорте масочный режим сохраняется.

Отмечается, что решение будет действовать до 5 июня. Затем власти намерены скорректировать его с учетом развития эпидемической ситуации.

Повсеместный масочный режим был введен в Польше на фоне второй волны эпидемии 10 октября прошлого года. На протяжении восьми месяцев без маски можно было находиться только дома, в личном автомобиле, в лесу и парках. Отмена этой нормы — одно из самых долгожданных решений в польском обществе.

Ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский сообщил, что отказаться от ношения масок можно будет, когда уровень заболеваемости коронавирусом на 100 тыс. человек опустится ниже 15. Сейчас в стране средний показатель составляет 13 случаев на 100 тыс. жителей.

Также недавно сообщалось, что в Польше зафиксировали один случай индийского штамма коронавируса. Заражение подтвердилось у дипломата, прибывшего из Индии.