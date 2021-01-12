Помня о прошлом, мы прокладываем путь в будущее – министры ИД Литвы и Израиля

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази в открытом письме призвали прокладывать общий путь в будущее после окончания в Литве Года Виленского Гаона и истории евреев Литвы.

«Помня об уникальной истории иудаизма в Литве, мы также вспоминаем и трагедию Холокоста. Одновременно мы обязуемся помнить, а также давать честную оценку прошлому, каким бы горьким оно ни было», — говорится в открытом письме министров, обнародованном в СМИ обеих стран.

«Помня о прошлом, мы сообща развиваем новые идеи, идентифицируем вызовы и ищем решения для них. Помня о прошлом, мы прокладываем путь в будущее», — говорится в письме.