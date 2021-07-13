Помощь армии пограничникам будет расти – А. Анушаускас

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Оказание помощи пограничникам в обуздании миграционного кризиса в Литве со стороны армии будет расти, заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«После завершения согласований, через несколько дней, еженедельно эти возможности оказания помощи пограничной службе будут значительно расти», – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он акцентировал, что военные на границе выполняют вспомогательную функцию, поэтому для этого не используется военная техника, а сами военные патрулируют с сотрудниками Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), которые знакомы с участком границы, чтобы избежать инцидентов.

«Точно бы не хотелось, чтобы они нарушили границу, попали в Беларусь, где могут быть задержаны и тому подобное. Нам этого точно не нужно. Кроме того, их сопровождают опытные должностные лица, сосуществующие задачи патрулирования. Мы выделим больше разных технических средств для наблюдения за границей, чтобы можно было своевременно информировать о нарушениях, поэтому эти силы будут значительно больше, чем выделенные сейчас», – сказал А. Анушаускас.

По его словам армия с самого начала кризиса оперативно реагировала на просьбы о помощи, но обратил внимание и на то, что СОГГЛ должна быть готова принять помощь: следует увеличить число пограничников, работающих с военных, предусмотреть места для хранения оружия, отдыха военных, возможности транспортировки на рабочие места большего числа людей.

«Мы видим большую потребность в дополнительных транспортных средствах. Эта помощь также будет предоставлена», – сказал министр.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали 1716 мигрантов – в 20 раз больше, чем в прошлом году. Большинство из них из стран Ближнего Востока и Африки.

Минск утверждает, что не останавливает мигрантов на территории Беларуси по причине санкций ЕС.