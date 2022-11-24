Помощь энергосистеме Украины также важна, как помощь оружием – Шимоните

«Они пытаются сделать жизнь людей невыносимой. Конечно, это преднамеренная российская тактика, мы ищем все, что можно отдать, как и в случае с вооружением», — заявила она.

По словам премьер-министра, Литва пытается помочь в этой сфере всем, чем может.

«Мы постоянно проверяем эти потребности, наши компании уже прислали необходимую поддержку», — заявила она.

По данным Минэнерго, Литва уже оказала помощь в размере 3 млн евро на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры Украины, а вскоре будет предоставлено помощи еще 2 млн евро.

С начала войны в Украине литовские энергетические компании передали стране 12 генераторов различной мощности, более 130 тонн топлива, большую часть которого составляет 550 тонн пены, необходимой для тушения пожаров. Кроме того, в ближайшее время ожидается передача еще 250 трансформаторов и 160 генераторов.

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