Помощь гражданам Беларуси

Nuorauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Граждане Беларуси, находящиеся в Литве, получат помощь от Службы занятости. Им будет предоставлена информация и услуги для поиска работы.

В этом году 1002 гражданина Беларуси были трудоустроены в Литве по документам, выданным Службой занятости. В основном они работают поварами, менеджерами по продажам, механиками, слесарями автомобилей, водителями международных пассажирских транспортных средств, в строительном секторе – штукатурами, кровельщиками, бетонщиками, сантехниками, электриками.

Заместитель директора Службы занятости Гедре Вите отметила, что в связи с исключительными обстоятельствами в соседней стране нужно помочь ее гражданам в поисках работы. Это будет являться и помощью для компаний, которые сейчас испытывают нехватку работников по определенным профессиям.

В настоящее время идет активное сотрудничество с объединениями работодателей, работодателями, которые обратились в Службу занятости для трудоустройства иностранцев в Литве в течение двух лет, а также с работодателями, которые включены в список одобренных Департаментом миграции предприятий.

С 21 сентября этого года для граждан Беларуси облегчены условия въезда и трудоустройства в Литве. Гражданину Беларуси не нужно разрешение на работу, если его профессия включена в список профессий, специалистов по которым не хватает в Литве, или же профессия включена в список профессий, требующих высокой профессиональной квалификации и специалистов по которым не хватает в Литве, и размер заработной платы иностранца будет не менее чем 1,5 среднемесячной заработной платы. Белорусы составляют 20 процентов от общего числа иностранцев, работающих в Литве.