Помощь людям из группы риска

Nuotrauka vilnius.lt/Sauliaus Žiūros

Поскольку условия карантина смягчаются, одинокие пожилые люди, инвалиды и другие жители Вильнюса, находящиеся в группе риска, постепенно начинают передвигаться по городу, посещать торговые центры, поэтому мэрия Вильнюса решила передать им многоразовые маски для лица с символом столицы и рекомендациями.

В течение первых 9 недель карантина по инициативе Вильнюсского муниципалитета наиболее уязвимой группе жителей Вильнюса — одиноким пожилым людям, инвалидам и одиноким родителям, воспитывающим детей, у которых не было возможности ходить по магазинам, — было временно предоставлено бесплатное питание, а при необходимости — лекарства и средства гигиены. За этот период около 2000 жителей Вильнюса обратились за такой помощью. Еженедельно им доставляли пакеты с продуктами длительного хранения. В общей сложности муниципалитет выделил на это около 10 000 евро.

«Хотя битва с первой волной вируса выиграна, борьба еще не окончена. Нам нужно защищать наиболее уязвимые группы населения — мы позаботились о защите врачей, мы также хотим помочь пожилым людям безопасно выходить из дома. Рекомендация для них посещать закрытые торговые центры как можно реже, конечно, остается в силе, но у нас есть отличные открытые пространства в городе, где они могут проводить свое свободное время», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Все они получили символический подарок — несколько стильных масок для лица с символом Вильнюса и памятки с рекомендациями. Бесплатная продовольственная помощь больше не будет предоставляться, но те, кто сталкивается с большими трудностями, могут продолжать обращаться по горячей линии 1664 за платной помощью — специалисты из столичного муниципалитета будут работать и с добровольцами, искать способы доставки основных товаров по предварительной договоренности.

Nuotrauka vilnius.lt/Sauliaus Žiūros

На карантинную линию уже поступило более 8000 различных экстренных вызовов. К вильнюсцам спешили муниципальные служащие, скауты, волонтеры Литовского Красного Креста, Мальтийского ордена, Maisto Bankas и другие активные добровольцы.

Муниципалитет города Вильнюса хотел бы поблагодарить все организации, которые внесли вклад и способствуют оказанию помощи незащищенным группам.

Информация «ЛК», vilnius.lt