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Помощь правительства бизнесу Литвы повышается до 1 млрд евро

Фото pixabay.com

Помощь, выделяемая правительством Литвы для поддержания ликвидности предприятий в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, повышается в два раза – с 500 млн до более чем 1 млрд евро.  

По словам временно занимающего обязанности министра экономики и инноваций министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, правительство предусмотрело три основных меры по поддержанию ликвидности бизнеса. 

«Весь пакет Invega превышает более 1 млрд евро, правительство удвоило объем финансовых мер.  Самая большая сумма будет выделена под гарантии, но три основные меры – это «кредитный отпуск», гарантии и кредитование», – заявил Ж. Вайчюнас на пресс-конференции. 

Руководитель по вопросам Invega Кестутис Мотеюнас сказал, что под гарантии предусмотрено выделить более 800 млн евро.  

«Такую сумму кредитов государство уже готово гарантировать финансовым ведомствам под бизнес-кредиты», – сказал К. Мотеюнас.

Он также сообщил, что в ближайшее время будут объявлены новые меры по поддержанию ликвидности компаний. 

Несколько недель назад Кабмин утвердил беспрецедентный пакет поощрения экономики в размере 5 млрд евро, призванный помочь жителям страны и смягчить последствия, вызванные кризисом с коронавирусом.

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