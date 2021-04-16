Помощь ресторанам и кафе

Фото BFL/Irmantas Gelūnas

В Вильнюсе утвержден план помощи ресторанам и кафе, сообщила пресс-служба мэрии. Ключевые моменты — финансовая поддержка без взимания платы за открытые террасы и возмещения арендной платы за муниципальные помещения — были утверждены горсоветом.

Ожидается, что эти меры будут способствовать более быстрому восстановлению сектора после карантина, предотвращению банкротств и поможет сохранить рабочие места.

Как и в прошлом году, в этом году большое внимание уделяется использованию общественных пространств города для оборудования уличных кафе. Планируется некоторые улицы Старого города закрыть для транспорта и выделить для пешеходов и уличных кафе. Продовольственным тележкам предоставлена ​​такая же свобода, как и в прошлом году, они смогут торговать по всему городу, кроме Старого города.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt