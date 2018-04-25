Помощь столичным медикам

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūros.

Транспортные компании Вильнюса предоставили удобные для медиков маршруты общественного транспорта – «Героям «COVID».

Компания «Susisiekimo paslaugos» разработала специальные маршруты общественного транспорта для медиков столицы, а в сотрудничестве с транспортными сервисными компаниями «Воlt» и eTaksi организованы бесплатные поездки медиков к месту работы.

К инициативе присоединились компания CityBee и компании по прокату автомобилей Hertz Lietuva и LitCarRent, которые по мере необходимости будут предоставлять врачам автомобили и не будут взимать плату за использование транспортных средств.

Информация «ЛК», vilnius.lt