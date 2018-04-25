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Бизнес

Помощь — только для социально ответственного бизнеса

Фото pixabay.com

Премьер Литвы Саулюс Сквярнялис на минувшей неделе на совещании правительства критически отозвался о предприятиях, которые с объявлением карантина остановили расчеты с поставщиками, и предупредил, что такие предприятия не могут рассчитывать на государственную помощь.

«Сплочение и уважение к своим партнерам в секторах бизнеса – это особенно важно для преемственности деятельности государства. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация использовалась в других целях. Государство предлагает меры по отсрочке налогов, однако пакет помощи точно не будет применяться к тем, кто пытается сегодняшнюю ситуацию использовать неподходящим образом. Мы говорим о помощи социально ответственному бизнесу», — сказал он.

В СМИ появились сообщения о планах торговой сети Senukai и сети пиццерий Čili остановить переводы средств поставщиками.

Тем временем в плане правительства на сумму в 2,5 млрд. евро предусматривается обеспечение необходимых ресурсов для эффективного функционирования систем здравоохранения и защиты общества, помощь в сохранении рабочих мест и доходов, помощь бизнесу в сохранении ликвидности и стимулирование экономики.

С.Сквярнялис подчеркнул, что предприятия должны соблюдать принципы социальной ответственности как перед работниками, так и перед партнерами по бизнесу.

В свою очередь исполняющий обязанности министра экономики и инноваций министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отметил, что невыполнение обязательств может быть незаконным.

«Ни объявление экстремальной ситуации, ни объявление карантина не освобождает экономические субъекты от выполнения обязательств. У нас есть примеры, которые противоречат солидарности. Есть также сомнения в том, что решения о приостановке расчетов с поставщиками не обоснованы юридически», — сказал он на совещании правительства.

Ж.Вайчюнас отметил, что расчет по платежам до объявления карантина должен был выполняться. «А после объявления карантина нужно договариваться с поставщиками об отсрочке платежей, более гибком графике и других вещах», — добавил он.

Информация «ЛК», BNS 

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