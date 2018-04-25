Помощь властей бизнесу недостаточна – опрос

Nuotrauka BFL/Tomas Urbelionis

Предусмотренная властями помощь бизнесу, пострадавшему от кризиса с коронавирусом, является недостаточной, поскольку деньги не доходят до бизнеса, свидетельствует опрос предприятий.

Так считают 83% компаний, принявших участие в опросе, проведенного Литовской конфедерацией бизнеса (ЛКБ). По словам главы ЛКБ Валдаса Суткуса, основной проблемой является то, что деньги пока не доходят до бизнеса.

«Действует перенос уплаты платежей, взыскания недоплаты, эти репрессивные меры сейчас приостановлены. Но средства не поступают на предприятия», – заявил В. Суткус на пресс-конференции.

Опрос показал, что 36,8% компаний считает, что для восстановления бизнеса потребуется год, 20,5% – полгода, 20,2% – два года, а 17,2% – полтора года.

«Очевидно, что не будет быстрого восстановления, оно будет медленным и постепенным. Если говорить в медицинских терминах, то некоторые больные будут настолько ослаблены, что их реанимация уже не поможет», – сказал В. Суткус.

По словам президента ЛКБ, вероятно, что сложнее всего придется туристическому бизнесу – это один из секторов, который коронавирус затронул в наибольшей степени.

В опросе приняли участие 337 компаний из различных сфер бизнеса. В основном в нем участвовали мелкие компании, с количеством работников до 10 человек.