Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

В Литве планируется узаконить ордер защиты от насилия в ближайшем окружении, который позволит сразу же разделить насильника и жертву, сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте. По ее словам, в следующем году появится очень важный инструмент, который позволит незамедлительно оказывать помощь жертвам домашнего насилия. Министр также призвала общественность не оставаться равнодушными и помогать жертвам насилия.

«Надеюсь, что в ближайшее время у нас будет ордер защиты от насилия в ближнем окружении, который в данный момент согласуется с Министерством социальной защиты и труда, это важный инструмент, который позволит в случае насилия незамедлительно изолировать насильника от жертвы и в течение 72 часов принять решение», – сообщила А. Билотайте на пресс-конференции в Сейме.

Министр призвала людей, знающих о насилии в ближнем окружении, не быть безразличными и сообщать ведомствам.

«Часто у жертв просто нет возможности сообщить об этом ни по каким каналам, поэтому я бы хотела попросить всех граждан не быть безразличными, если в вашем окружении, на вашем рабочем месте, в вашей родне могут быть такие факты. Призываю сообщать об этом нашим органам», – сказала министр.

А. Билотайте также поделилась информацией о новых возможностях обратиться за помощью или сообщить о жертве насилия.

«Было принято решение, и появилась возможность вызвать помощь по SMS. Полиция также обеспечивает информирование жертв домашнего насилия о специализированных центрах помощи, которые предоставляют помощь по общему телефону 86700 600 00», – подчеркнула А. Билотайте.

«Также есть возможность поговорить напрямую, сообщить о случаях насилия по электронной почте или через сайт – www.epolicija.lt», – сказала политик.

На пресс-конференции она напомнила знак, используемый международными организациями, которым подвергающиеся насилию люди сообщают о требующейся им помощи: поднимается рука, сначала загибается большой палец, а потом все пальцы сжимаются в кулак.

По словам министра, в самом начале карантина отмечался рост насилия в ближнем окружении, а также менялась картина насилия.

«Насильники чаще всего находились под воздействием длительного пьянства, выросшие дети и внуки проявляют насилие по отношению к своим родителям и дедушкам с бабушками, чаще совершают насильственные действия пожилые женщины и подростки, а также лица с психическими проблемами», – сказала А. Билотайте.

По ее словам, от насилия чаще всего страдают женщины работоспособного возраста, однако также растет и количество случаев насилия над мужчинами.

По данным Департамента полиции, преступления, связанные с насилием в ближайшем окружении, в прошлом году составили 16,8% всех регистрируемых преступлений, а за год до этого они составляли 16,2%.

От насилия в ближнем окружении пострадали в прошлом году 7332 человека, 62% из них были городские жители. 80% пострадавших были женщинами, из них 79,5% пострадали от полового партнера.

Полиция отмечает, что значительный рост случаев насилия в ближнем окружении отмечался во время первого карантина весной прошлого года, а во время второго карантина ситуация стабилизировалась.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ