Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году

Майкл Помпео, возглавлявший Госдепартамент в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, не исключает вероятность того, что будет баллотироваться на высший государственный пост на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала Fox News.

Ведущий поинтересовался у бывшего госсекретаря, готов ли он вступить в президентскую гонку на следующих выборах в случае, если Трамп примет решение не баллотироваться. «Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку», — признался Помпео, отметив, что уже очень давно является частью консервативного движения. «Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов», — указал он.