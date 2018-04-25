«Поодиночке мы уязвимы, но вместе – мощная сила»

1 мая во многих странах мира отмечается международный праздник – День труда, который изначально носил название День международной солидарности трудящихся.

Длительное время Первомай имел политическую окраску. Но постепенно этот контекст терялся. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.

Какова роль профсоюзов в отстаивании прав трудящихся в нынешних условиях, в чем особенность современных трудовых отношений – в интервью с главой Конфедерации профсоюзов Литвы Ингой Ругинене.

– Ваш профсоюз имеет давние традиции. Кто входит в его состав?

– Конфедерация профсоюзов Литвы объединяет общественные и частные организации. В наших рядах 25 отраслевых союзов, объединяющих 50 тысяч членов. Большинство участников – в государственном секторе. Среди наиболее организованных можно отметить работников просвещения. Менее активно вступают в профессиональные союзы работники частного сектора сферы услуг.

– Насколько эффективно удается отстаивать интересы работающих?

– Это во многом зависит от самих работников. Если они активны и едины, последовательно защищают свои права, то представительство эффективно. Чем активнее все члены профсоюза, тем активнее организация. Даже самый лучший председатель не сможет добиться хороших результатов без активной поддержки членов профсоюза. У нас есть действительно хорошие примеры, когда между работодателем и коллективом складывается достаточно конструктивное сотрудничество, там и условия труда постоянно улучшаются, а сотрудники становятся более лояльными компании.

Миссия конфедерации несколько отличается от миссии местных или отраслевых профсоюзов. Мы говорим от их имени на национальном уровне, когда речь идет об установлении минимальной месячной заработной платы, базовой суммы официальной заработной платы, от которой зависит заработная плата работников государственного сектора, и это особенно важно для работы в законодательном процессе. Вот и сейчас в Сейме фракция либералов зарегистрировала поправки к Трудовому кодексу, в которых предлагают дать еще больше свобод работодателям, чтобы они могли эксплуатировать и без того уязвимых работников. Предлагается легализовать бессрочные трудовые договоры, что означает, что работник не знает заранее, как долго он будет работать, и работодатель сможет вызвать его на работу в любое время. Также предлагается не ограничивать срочные контракты на постоянную работу, дополнительно либерализовать применение суммарного учета труда, что позволяет работникам не получать сверхурочные и т. д.

Мы приложим все усилия для того, чтобы эти предложения не были приняты, и призываем наших членов не голосовать на выборах в Сейм за тех кандидатов, которые ущемляют права работников.

– В чем особенность работы профсоюзов в нынешний период экстремальной ситуации?

– Этот период показал особую важность профсоюзов и коллективных соглашений, поскольку возникли обстоятельства и ситуации, продиктованные карантином. Раньше такой необходимости не было, а сейчас нужно договариваться об условиях труда, времени работы, зарплатах и т. д. Наибольшие проблемы возникают там, где никогда не было связи между работодателем и коллективом, и сотрудники там больше всего не защищены. Поэтому работники убеждаются в необходимости объединения в организации и чаще создают профессиональные союзы.

– Как вы оцениваете принимаемые меры помощи в связи с карантином? Насколько, по вашему мнению, защищены права работающих? Или все-таки дополнительные средства получат работодатели и, как нередко бывает, «забудут» поделиться с работниками?

– Первоначально было много случаев, когда работники были вынуждены уйти в неоплачиваемый отпуск, а сейчас наблюдается большая волна увольнений. Люди разочарованы, они теряют оптимизм, и это также сказывается на экономике. Самое важное для нас – чтобы люди, потерявшие доходы, получили поддержку как можно оперативнее. И если процессы застряли при распределении средств между предприятиями, следует рассмотреть предложение о получении поддержки непосредственно на счета работников.

Здесь важна роль правительства, так как оно должно предотвращать злоупотребления, а прозрачность и гласность необходимы в этих процессах. Правительство должно четко сказать, что те предприниматели, которые злоупотребляют своей властью, будут наказаны.

Литва никогда не славилась социально ответственным бизнесом, работодатели не делятся прибылью с работниками, поэтому на данный момент было бы наивно ожидать, что все будут честными. Конечно, будет все, но сами работники должны активно интересоваться сложившейся ситуацией, объединяться в профсоюзы, что делает общение с работодателем более эффективным. И, как я уже сказал, органы государственной власти должны пристально следить за ситуацией и жестко наказывать нечестных работодателей.

Карантин когда-нибудь закончится, и в будущем нам неизбежно придется уделять больше внимания правам работников и социальной защите.

– С какими проблемами чаще всего обращаются в профсоюзы?

– В настоящее время особенно участились запросы о неоплачиваемых отпусках, увольнениях, о режиме работы и отдыха, а также о безопасных условиях труда. Мы слышим довольно грустные истории, которые показывают, что в Литве еще много недобросовестных предпринимателей. Часто происходят грубые нарушения трудового кодекса, нередки случаи, когда работников увольняют без их ведома.

– Права работающих в Литве в европейском контексте. В чем особенность проблем?

– Проблемы более или менее одинаковы везде, только их решения различны. Европейский уровень очень важен для нас, потому что многие вопросы трудно или даже невозможно решить на национальном уровне. К примеру, в настоящее время обсуждается Пакет мобильности ЕС, который обеспечивает лучшие условия труда для работающих на дальних рейсах. Начата дискуссия об общих принципах установления минимальной заработной платы. Проблемы самозанятых, так называемых фрилансеров, могут быть решены только на уровне ЕС. Поэтому особенно важно, чтобы профсоюзы страны с такой пока еще не столь значительной традицией представительства работников принадлежали к европейским формированиям. Конфедерация профсоюзов Литвы является членом Европейской конфедерации профсоюзов.

– В Европе нередко прибегают к крайним мерам – забастовкам, протестам. По вашему мнению, как у нас в Литве можно эффективно решать проблемы работающих?

– Забастовка является наиболее эффективным, хотя и крайним средством достижения позитивных результатов для работников. В Литве работающие не очень склонны протестовать, потому что все еще присутствует страх, да и солидарности не хватает. Если один или несколько работников хотят поднять вопрос о возникающих проблемах на работе и решать их, а подавляющее большинство – нет, то пострадают только ищущие справедливости, и работодателю будет легко с ними справиться. Возможно, еще нужно время, чтобы прийти к осознанию того, что, объединившись, люди могут многого добиться. Ведь не все сотрудники будут уволены работодателем, иначе бизнес встанет, поэтому ему придется идти на уступки и компромиссы. Там, где есть профсоюзы, обычно возникает гораздо меньше проблем на работе.

– В Литве немало работающих в литовских организациях из третьих стран. Часто ли к вам обращаются и с какими вопросами? На вашем сайте информация и на русском языке. Есть ли сотрудничество с профсоюзами стран СНГ, в частности, Беларуси, России, Украины?

– Мы получаем запросы от работников из третьих стран, но проблема в том, что они работают в Литве на временной основе, что затрудняет их привлечение в профсоюзы. Кроме того, не хватает информации, поэтому у нас есть страница, объясняющая права работающих и на русском языке.

Мы сотрудничаем в основном с профсоюзами из Украины, стараемся через них просвещать, информировать граждан, чтобы перед приездом они могли узнать о своих правах здесь, в Литве, знали, куда обратиться в случае необходимости.

– Значение Первомая для современного профсоюзного движения. Как собираетесь отмечать?

– 1 мая – знаковый день в профсоюзном движении, демонстрирующий, как единство рабочих может изменить установленный порядок. Истоками этого дня стали забастовки в Соединенных Штатах с требованием восьмичасового рабочего дня и митинг на Хеймаркет в Чикаго в 1886 году, который перерос в беспорядки и был подавлен армией, там были убитые и раненые.

В этом году, конечно, мы не сможем отметить этот праздник как обычно, так как по сложившейся традиции мы выходим на улицы, чего сейчас категорически нельзя делать. Давайте, однако, в этот день еще раз скажем себе: поодиночке мы уязвимы, но вместе – мощная сила. Май будет объявлен месяцем вступления в профсоюз.

– Благодарю за интервью.

Подготовила Галина КУРБАНОВА